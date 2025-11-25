Тренинг «Основы предпринимательства» завершился в Тюмени

Около 40 участников тренинга «Основы предпринимательства» в Тюмени получили сертификаты о прохождении обучения. Подобные занятия проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Тренинг длился четыре дня. Во время обучения будущие предприниматели ознакомились с азами ведения бизнеса. В конце тренинга некоторые участники представили свои бизнес-проекты. Проделанную работу оценили действующие предприниматели. Они дали советы новичкам, обозначили точки роста.
Последний день обучения стал своеобразным нетворкингом. Многие участники обменялись контактами друг с другом и с экспертами. Часть предпринимателей записалась на консультации в региональный центр «Мой бизнес», чтобы подробнее узнать о доступных мерах господдержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.