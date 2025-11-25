В ДНР будут заочно судить наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ

По версии следствия, в марте 2022 года Баринов через Польшу приехал на Украину и вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Отмечается, что на тренировочных базах он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Добавляется, что Баринов до января 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ на территории Украины, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,6 миллиона рублей.