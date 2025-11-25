Психолог назвала лучшие подарки ко Дню матери

В преддверии Дня матери семейный психолог Галина Рейнталь в интервью NEWS.ru поделилась рекомендациями по выбору подарков для самых близких людей. По ее словам, важнее стоимости подарка — искренность и внимание, которые стоят за ним. Лучшим презентом могут стать любимые цветы или торт.