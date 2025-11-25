Ричмонд
Психолог назвала лучшие подарки ко Дню матери

Психолог Рейнталь: Цветы и торт станут хорошим подарком на День матери.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии Дня матери семейный психолог Галина Рейнталь в интервью NEWS.ru поделилась рекомендациями по выбору подарков для самых близких людей. По ее словам, важнее стоимости подарка — искренность и внимание, которые стоят за ним. Лучшим презентом могут стать любимые цветы или торт.

— Такие детали дают почувствовать, что она действительно важна, что вы знаете ее вкусы, помните мелочи, — пояснила Рейнталь. — Особую ценность представляют подарки, сделанные своими руками — фотоальбомы с семейными снимками или коллажи, которые сохраняют теплые воспоминания.

Для тех, кто находится далеко от мамы, психолог рекомендует воспользоваться службами доставки, отправив открытку с личными словами благодарности. Главное — избегать шаблонных фраз, а выразить признательность за конкретные поступки и моменты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Владимир Путин подарил щенка 12-летней школьнице из Иркутской области.