Психолог назвала лучшие подарки ко Дню матери

В преддверии Дня матери семейный психолог Галина Рейнталь в интервью NEWS.ru поделилась рекомендациями по выбору подарков для самых близких людей. По ее словам, важнее стоимости подарка — искренность и внимание, которые стоят за ним. Лучшим презентом могут стать любимые цветы или торт.
— Такие детали дают почувствовать, что она действительно важна, что вы знаете ее вкусы, помните мелочи, — пояснила Рейнталь. — Особую ценность представляют подарки, сделанные своими руками — фотоальбомы с семейными снимками или коллажи, которые сохраняют теплые воспоминания.
Для тех, кто находится далеко от мамы, психолог рекомендует воспользоваться службами доставки, отправив открытку с личными словами благодарности. Главное — избегать шаблонных фраз, а выразить признательность за конкретные поступки и моменты.
