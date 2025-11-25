Сбои в щитовидной железе во время беременности удваивают риск развития аутизма

И временные, и хронические формы гипотиреоза и гипертиреоза у беременных женщин повышали вероятность развития аутизма у детей примерно в 2,6 раза, причем данный риск становился существенно выше, если проблемы в работе щитовидной железы выявлялись на последних стадиях развития плода и все это время пациентки не получали лечения. Это проявлялось в том, что в первый триместр этот риск вырастал в 1,6 раза, тогда как во втором и третьем триместрах он увеличивался в 2,3 и 3,2 раза соответственно.