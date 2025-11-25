В Волгограде простятся с архитектором Татьяной Нестеренко, изменившей город

В Волгограде 28 ноября состоится церемония прощания с известным архитектором Татьяной Николаевной Нестеренко. Об этом сообщил телеграм-канал «Ритуальный патруль».
В некрологе говорится, что на протяжении своей профессиональной деятельности она внесла значительный вклад в облик Волгограда и области — в частности, именно Татьяна Нестеренко разработала проект здания ЗАГСа в Красноармейском районе.
Ее работы были отмечены в авторитетных изданиях, таких как «Архитекторы Волгограда» и «Архитектурное наследие Сталинграда».
Ранее в Волгоградской области простились с учителем Еленой Сухорученко.