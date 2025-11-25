Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде простятся с архитектором Татьяной Нестеренко, изменившей город

Церемония прощания назначена на 28 ноября 2025 года.

В Волгограде 28 ноября состоится церемония прощания с известным архитектором Татьяной Николаевной Нестеренко. Об этом сообщил телеграм-канал «Ритуальный патруль».

В некрологе говорится, что на протяжении своей профессиональной деятельности она внесла значительный вклад в облик Волгограда и области — в частности, именно Татьяна Нестеренко разработала проект здания ЗАГСа в Красноармейском районе.

Ее работы были отмечены в авторитетных изданиях, таких как «Архитекторы Волгограда» и «Архитектурное наследие Сталинграда».

Ранее в Волгоградской области простились с учителем Еленой Сухорученко.