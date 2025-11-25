В Беларуси суд признал брачный договор супругов недействительным — вот почему

В пресс-службе пояснили: в связи с тем, что брачный договор носил формальный характер и цель его заключения состояла в сокрытии имущества, которое находилось в собственности супругов, прокурор Могилева предъявил к паре исковое заявление об установлении факта ничтожности брачного договора, признании его недействительным.