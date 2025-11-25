В Беларуси суд признал брачный договор супругов недействительным — вот почему. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
«По иску прокурора города Могилева заключенный с целью уклонения от уплаты долгов и сборов брачный договор признан недействительным», — отметили в сообщении.
Удалось установить, что приговором Минского городского суда жительница Могилева была признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей, налогов и иных сборов. Также ее признали виновной в незаконной предпринимательской деятельности.
«С нее и иных осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный государству ущерб в размере более 240 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.
После того, как органы принудительного исполнения завели в отношении могилевчанки исполнительное производство на взыскание денег в доход государства и наложения ареста на автомобиль ее мужа, супругами в срочном порядке был заключен брачный договор.
Исходя из него, все имущество, которое нажито супругами в браке, с момента заключения сделки переходит в собственность мужа. При этом жительница Могилева также имела постоянный доход в виде получаемой ей заработной платы, супруги вели общее хозяйство.
В пресс-службе пояснили: в связи с тем, что брачный договор носил формальный характер и цель его заключения состояла в сокрытии имущества, которое находилось в собственности супругов, прокурор Могилева предъявил к паре исковое заявление об установлении факта ничтожности брачного договора, признании его недействительным.
«Суд Ленинского района города Могилева удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.
