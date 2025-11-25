Ричмонд
В Беларуси суд признал брачный договор супругов недействительным — вот почему

В Беларуси брачный договор между супругами признали недействительным.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси суд признал брачный договор супругов недействительным — вот почему. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

«По иску прокурора города Могилева заключенный с целью уклонения от уплаты долгов и сборов брачный договор признан недействительным», — отметили в сообщении.

Удалось установить, что приговором Минского городского суда жительница Могилева была признана виновной в уклонении от уплаты таможенных платежей, налогов и иных сборов. Также ее признали виновной в незаконной предпринимательской деятельности.

«С нее и иных осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный государству ущерб в размере более 240 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

После того, как органы принудительного исполнения завели в отношении могилевчанки исполнительное производство на взыскание денег в доход государства и наложения ареста на автомобиль ее мужа, супругами в срочном порядке был заключен брачный договор.

Исходя из него, все имущество, которое нажито супругами в браке, с момента заключения сделки переходит в собственность мужа. При этом жительница Могилева также имела постоянный доход в виде получаемой ей заработной платы, супруги вели общее хозяйство.

В пресс-службе пояснили: в связи с тем, что брачный договор носил формальный характер и цель его заключения состояла в сокрытии имущества, которое находилось в собственности супругов, прокурор Могилева предъявил к паре исковое заявление об установлении факта ничтожности брачного договора, признании его недействительным.

«Суд Ленинского района города Могилева удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

