В Хакасии впервые отметили День многодетной семьи

В частности, в Национальном центре народного творчества имени С. П. Кадышева состоялся фестиваль «Традиции». На торжественном мероприятии были отмечены многодетные семьи, в которых дают достойное воспитание юному поколению россиян. Также званием «Мать-героиня» была отмечена Светлана Шутылева. Она воспитала 13 детей. А медалью «Родительская доблесть Хакасии» наградили семью Поповичей из Усть-Абаканского района. В этой династии воспитывают пять детей.