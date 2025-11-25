В Хакасии впервые отметили День многодетной семьи

День многодетной семьи впервые отметили в Хакасии 22 ноября. Праздник был учрежден в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе минтруда республики.
В частности, в Национальном центре народного творчества имени С. П. Кадышева состоялся фестиваль «Традиции». На торжественном мероприятии были отмечены многодетные семьи, в которых дают достойное воспитание юному поколению россиян. Также званием «Мать-героиня» была отмечена Светлана Шутылева. Она воспитала 13 детей. А медалью «Родительская доблесть Хакасии» наградили семью Поповичей из Усть-Абаканского района. В этой династии воспитывают пять детей.
«Крепкая многодетная семья — основа сильного общества. Быть родителем — тяжелый, но благородный труд. Вы своим примером показываете, что сила — в единстве, взаимной поддержке и доверии. Сегодня, в День многодетной семьи, мы разделяем ваши радости и заботы», — сказал глава Хакасии Валентин Коновалов.
Помимо этого, во время фестиваля прошел конкурс для выявления и поддержки творческих, талантливых и одаренных многодетных семей. Участники выступили в шести номинациях: «Традиции под крышей дома», «Чемпионы по счастью», «Творцы радости, победители улыбок!», «Родовая нить поколений», «Любовь и забота без границ» и «Гордость в лицах и сердцах».
В фойе большого зала состоялись мастер-классы для детей. Во время этих занятий ребята изучили основы славянского ткачества и хакасского декоративно-прикладного искусства. Также все желающие смогли принять участие в игре-квесте «Раскрываем себя».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.