Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова объяснила, будут ли штрафовать за гирлянды и мишуру в подъездах

Горожанам напомнили правила.

Источник: Клопс.ru

Жителей Калининграда не будут штрафовать за новогодние украшения в подъездах, если они не создают опасности. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Нужно внимательно относиться к украшениям. Подъезд — это общедомовое имущество. По правилам, нельзя захламлять лестничные марши и площадки — это пути эвакуации при пожаре. Украшать можно, но нельзя использовать крупногабаритный декор, который мешает другим жильцам», — пояснила Дятлова.

Проверки по домам никто устраивать не будет, но при жалобах возможна реакция со стороны властей. «Будем ли мы ходить с мониторингом? Нет. Но если будут жалобы, конечно, будем реагировать», — пообещала глава администрации.