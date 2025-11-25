Дятлова объяснила, будут ли штрафовать за гирлянды и мишуру в подъездах

Жителей Калининграда не будут штрафовать за новогодние украшения в подъездах, если они не создают опасности. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.
«Нужно внимательно относиться к украшениям. Подъезд — это общедомовое имущество. По правилам, нельзя захламлять лестничные марши и площадки — это пути эвакуации при пожаре. Украшать можно, но нельзя использовать крупногабаритный декор, который мешает другим жильцам», — пояснила Дятлова.
Проверки по домам никто устраивать не будет, но при жалобах возможна реакция со стороны властей. «Будем ли мы ходить с мониторингом? Нет. Но если будут жалобы, конечно, будем реагировать», — пообещала глава администрации.