Главные новости к вечеру 25 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 ноября 2025 года.
CBS: Киев согласился с планом США по урегулированию на Украине
Украина согласна с положениями мирного плана за исключением «незначительных деталей», передает CBS. Отмечается, что работа над ними будет продолжена.
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США
Если из плана Дональда Трампа по Украине окажутся «вымараны» договоренности Анкориджа, то ситуация будет принципиально другой, заявил глава МИД России. Ранее президент РФ говорил, что план США может стать основой для мирного урегулирования украинского конфликта.
Путин прилетел в Киргизию с трехдневным визитом
Президент России начал государственный визит в Киргизию. В аэропорту Бишкека его встретил лично президент страны Садыр Жапаров.
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения из-за БПЛА
В результате атаки дронов на Краснодарский край был поврежден административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.
Матвиенко: статью за тунеядство в России вводить не будут
Ответственность за тунеядство вводить не планируется, однако необходим механизм участия неработающих граждан в системе ОМС, заявила председатель Совфеда. По словам Валентины Матвиенко, речь идет о «безработных» на «Мерседесах», которые имеют скрытые доходы, но не платят налоги и взносы в систему ОМС.