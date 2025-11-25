Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 25 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 25 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 25 ноября 2025 года.

CBS: Киев согласился с планом США по урегулированию на Украине

Источник: Reuters

Украина согласна с положениями мирного плана за исключением «незначительных деталей», передает CBS. Отмечается, что работа над ними будет продолжена.

Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США

Источник: Reuters

Если из плана Дональда Трампа по Украине окажутся «вымараны» договоренности Анкориджа, то ситуация будет принципиально другой, заявил глава МИД России. Ранее президент РФ говорил, что план США может стать основой для мирного урегулирования украинского конфликта.

Путин прилетел в Киргизию с трехдневным визитом

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России начал государственный визит в Киргизию. В аэропорту Бишкека его встретил лично президент страны Садыр Жапаров.

Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения из-за БПЛА

Источник: Игорь Онучин/ТАСС

В результате атаки дронов на Краснодарский край был поврежден административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Были приостановлены грузовые операции у выносных причальных устройств, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Матвиенко: статью за тунеядство в России вводить не будут

Ответственность за тунеядство вводить не планируется, однако необходим механизм участия неработающих граждан в системе ОМС, заявила председатель Совфеда. По словам Валентины Матвиенко, речь идет о «безработных» на «Мерседесах», которые имеют скрытые доходы, но не платят налоги и взносы в систему ОМС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше