Главные новости к вечеру 25 ноября 2025 года

Ответственность за тунеядство вводить не планируется, однако необходим механизм участия неработающих граждан в системе ОМС, заявила председатель Совфеда. По словам Валентины Матвиенко, речь идет о «безработных» на «Мерседесах», которые имеют скрытые доходы, но не платят налоги и взносы в систему ОМС.