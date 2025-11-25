Гастрит оказался самым распространенным заболеванием ЖКТ у омичей

«На сегодняшний день картина течения заболевания гастритом омичей сильно поменялась. Современные методы диагностики позволяют выявлять новые варианты заболеваний ЖКТ, с которыми врачи раньше не сталкивались. Одним из таких вызовов стала коронавирусная инфекция, которая “запустила” аутоиммунный гастрит. Это хроническое воспаление слизистой оболочки в области тела и дна желудка, вызванное аутоантителами. И если 5−10 лет назад такой диагноз был единичным случаем, то в последнее время это заболевание встречается в регионе достаточно часто: так система пищеварения реагирует на образ жизни и погрешности в питании омичей», — цитирует врача-гастроэнтеролога Елену Лялюкову пресс-служба минздрава Омской области.