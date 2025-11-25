Аэропорт Платов в Ростовской области готов к открытию

Аэропорт Платов в Ростовской области готов к полному возобновлению работы. При этом сроки открытия пока неизвестны, так как регион ждет решение федеральных властей. Об этом сообщил Южный транспортный прокурор Сергей Сафинов.
Напомним, ранее власти региона выразили надежду на открытие аэрогавани до конца 2025 года. При этом о каких-либо четко определенных сроках тогда также речи не шло.
В свою очередь министр транспорта России Андрей Никитин накануне не подтвердил информацию о скором открытии авиаузла. Чиновник добавил, что о подобном решений сразу же сообщат.
Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов действуют с февраля 2022 года. В 2024 году стало известно, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.