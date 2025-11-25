Ричмонд
В Новомалыклинском районе Ульяновской области прошла акция «Добро в село»

Врачи осмотрели местных жителей и рассказали им о профилактике развития сахарного диабета.

Жители малых населенных пунктов Новомалыклинского района Ульяновской области прошли медобследования во время акции «Добро в село», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Выезд бригады врачей в Новомалыклинский район состоялся 14 ноября. Специалисты посетили село Новочеремшанск. Они провели скрининговые обследования, профилактические осмотры и диспансеризацию местных жителей, организовали беседы о профилактике развития сахарного диабета второго типа. А активисты общероссийского движения «Волонтеры-медики» рассказали школьникам об оказании первой медицинской помощи.

Всего в этом году во время акции «Добро в село» были организованы восемь выездов врачей в отдаленные районы Ульяновской области. В мероприятиях приняли участие более 500 жителей региона.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.