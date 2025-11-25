Раскрыт механизм повышения эффективности электрокатализаторов

Исследователи создали азотсодержащую углеродную подложку, которая равномерно распределяет и стабилизирует наночастицы платины. Благодаря этому новый катализатор превосходит коммерческие аналоги по активности и ресурсу работы, что, по оценке ученых, позволяет сокращать содержание дорогостоящей платины в системах для водородно-воздушных топливных элементов. Эти энергоустановки применяются в транспорте, беспилотных летательных аппаратах и портативных энергетических устройствах.