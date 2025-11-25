В Омске засбоил мессенджер «WhatsApp»

«WhatsApp»* имеет репутацию мессенджера, особенно старательно собирающего геолокации и личные данные пользователей и затем сливающего их спецслужбам США. Согласие на это он по сути выбивал у пользователей новым соглашением летом 2021 года. Те, кто его не принял, дальше и не смогли использовать приложение.