В Омске засбоил мессенджер «WhatsApp»

С 24 ноября жители Омска ощутили сильный сбой мессенджера «WhatsApp»*. Специальный сервис Downdetector отметил резкое увеличение числа обращений с жалобами на плохую работу с вечера понедельника.
Пользователи сетуют, что сообщения уходят с большой задержкой, уведомления либо опаздывают, либо не приходят вообще. А медиафайлы отправить кому-либо проблематично.
Сбои зафиксированы помимо Омской области в Амурской, в Ямало-Ненецком автономном округа, Свердловской, Томской областях, Республике Саха Якутия.
За сутки пользователи в этих регионах отправили в названный сервис больше 230 жалоб.
«WhatsApp»* имеет репутацию мессенджера, особенно старательно собирающего геолокации и личные данные пользователей и затем сливающего их спецслужбам США. Согласие на это он по сути выбивал у пользователей новым соглашением летом 2021 года. Те, кто его не принял, дальше и не смогли использовать приложение.
Ранее, в сентябре, пользователи и «WhatsApp»*, и «Телеграм» столкнулись с проблемой того, что по ним почти пропала возможность звонить. Позже в «Телеграме» опция звонков снова появлялась.
* принадлежит корпорации МЕТА, по суду признанной в России экстремистской организацией.