Популярный российский мармелад в форме ягод попал под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси мармелад из России.

Источник: Комсомольская правда

Популярный российский мармелад в форме ягод попал под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В ведомстве уточнили, что речь идет про мармелад жевательный в обсыпке «Фруктовые фигурки» в форме ягод от торговой марки «Русский кондитеръ» (Пенза, Россия). При проверке выяснилось, что в состав сладости входит, заявленный производителем, синтетический краситель «солнечный закат» FCF (Е110). Его содержание было превышено в 2,3 раза. Кроме того, в составе был синтетический краситель тартразин (Е102).

Госстандарт запретил продавать в Беларуси мармелад из России. Фото: danger.gskp.by.

В пресс-службе отметили, что также в составе мармелада был синтетический краситель желтый хинолиновый (Е104). Указанную сладость запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 22 ноября 2025 года.

Тем временем популярные у детей и подростков снеки запрещены к продаже в Беларуси.

