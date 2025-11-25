Популярный российский мармелад в форме ягод попал под запрет продаж в Беларуси

В ведомстве уточнили, что речь идет про мармелад жевательный в обсыпке «Фруктовые фигурки» в форме ягод от торговой марки «Русский кондитеръ» (Пенза, Россия). При проверке выяснилось, что в состав сладости входит, заявленный производителем, синтетический краситель «солнечный закат» FCF (Е110). Его содержание было превышено в 2,3 раза. Кроме того, в составе был синтетический краситель тартразин (Е102).