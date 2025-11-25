Жительницы Ростовской области стали победителями конкурса «Знание. Лектор»

Три представительницы Ростовской области получили награды Всероссийского конкурса «Знание. Лектор», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Всего победителями конкурса стали 126 человек из 53 регионов страны. Среди них — выпускница ростовской школы № 22 Мария Андреева, ученица кадетской школы «Второй Донской императора Николая II кадетский корпус» Мария Деревянко и учитель русского языка и литературы таганрогской школы № 39 Наталия Насонова.
«Ценно, что наши участники вели лекции на основе полученного опыта. Мария Андреева участвовала в разработке спутника и является автором научных публикаций в области блокчейна для космических систем, Мария Деревянко — вице-младший сержант кадетского корпуса, волонтер, полуфиналист “Большой перемены” и призер “Казачьих игр”, а Наталия Насонова стала одним из пяти победителей партнерской номинации цифровой образовательной платформы “Алгоритмика”», — подчеркнула министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Победители взрослой категории получили право заключить контракты с обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса «Знание. Лектор» — куб из черного мрамора. Участникам номинации «Юный лектор» вручили куб из белого мрамора.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.