Как украсят Москву к Новому году 2026: чем столица будет удивлять гостей и жителей в эти праздники

Новый год — один из самых ожидаемых праздников. В том числе из-за особой атмосферы, создаваемой при помощи декораций, иллюминации и снега. Многие приводят в пример Москву, где к украшению улиц подходят с особым пиететом.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Украшенная Москва к Новому году 2026
Источник: Sergey A. Demidov/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

В материале рассказываем, как и когда украсят к Новому году Москву, что ждет гостей и жителей столицы и какой будет главная елка 2026 года.

Когда начинают украшать Москву к Новому году

В 2026 году Москву начали постепенно готовить к Новому году еще в первых числах ноября. Дело в том, что тематическое зимнее оформление рекомендуют устанавливать к 15 ноября — так указано в постановлении правительства Москвы № 2589-ПП от прошлого года.

Завершить работы по украшению столицы планируют к середине декабря. Что касается главной елки, то ее по традиции установят на Соборной площади Кремля во второй половине декабря.

В 2025—2026 году ель выбрали из 24 претенденток. Победителем в своеобразном конкурсе красоты стало столетнее дерево из Рузского городского округа Подмосковья. Подробнее о нем — в нашем отдельном материале.

Украшения начнут убирать после Старого Нового года, но часть световых конструкций оставят до марта.

Как украсят Москву к Новому году

Украшения в Москве к Новому году
Источник: Sergey A. Demidov/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

К празднованию Нового года в Москве, как всегда, подходят с масштабом. На улицах и площадях столицы появятся крупные световые цифры «2026». Их расставят в парках, скверах и популярных пешеходных зонах — москвичам и гостям города будет где сделать памятное фото.

Огромный новогодний шар снова установят на Поклонной горе. В то же время другие знаковые точки города облагородят световыми арками, тоннелями и гирляндами. Деревья, фасады и входные группы украсят светодиодными гирляндами. В декорациях буду угадываться мотивы снежинок, бокалов и спиралей — классический новогодний набор.

Самый насыщенный праздник устроят в центре: Красная площадь, Манежная, Театральная и Пушкинская площади, Арбат, Бульварное кольцо, парк Горького и ВДНХ снова станут главными декорациями зимней Москвы.

На Манежной площади появится «Город елочных игрушек», выстроенный в виде шатров и павильонов. На Кузнецком Мосту обещают аттракцион ностальгии и стимпанка — с игрушками, паровыми механизмами и даже дирижаблем. Столешников переулок решили сделать «зефирным»: в его убранстве будут преобладать пастельные оттенки, создающие мягкую сказочную атмосферу.

За украшение столицы отвечает Комитет рекламы, информации и оформления Москвы совместно с Департаментом торговли и услуг.