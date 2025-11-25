Как украсят Москву к Новому году 2026: чем столица будет удивлять гостей и жителей в эти праздники

В 2026 году Москву начали постепенно готовить к Новому году еще в первых числах ноября. Дело в том, что тематическое зимнее оформление рекомендуют устанавливать к 15 ноября — так указано в постановлении правительства Москвы № 2589-ПП от прошлого года.