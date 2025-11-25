Как украсят Москву к Новому году 2026: чем столица будет удивлять гостей и жителей в эти праздники

В материале рассказываем, как и когда украсят к Новому году Москву, что ждет гостей и жителей столицы и какой будет главная елка 2026 года.
Когда начинают украшать Москву к Новому году
В 2026 году Москву начали постепенно готовить к Новому году еще в первых числах ноября. Дело в том, что тематическое зимнее оформление рекомендуют устанавливать к 15 ноября — так указано в постановлении правительства Москвы № 2589-ПП от прошлого года.
Завершить работы по украшению столицы планируют к середине декабря. Что касается главной елки, то ее по традиции установят на Соборной площади Кремля во второй половине декабря.
В 2025—2026 году ель выбрали из 24 претенденток. Победителем в своеобразном конкурсе красоты стало столетнее дерево из Рузского городского округа Подмосковья. Подробнее о нем — в нашем отдельном материале.
Украшения начнут убирать после Старого Нового года, но часть световых конструкций оставят до марта.
Как украсят Москву к Новому году
К празднованию Нового года в Москве, как всегда, подходят с масштабом. На улицах и площадях столицы появятся крупные световые цифры «2026». Их расставят в парках, скверах и популярных пешеходных зонах — москвичам и гостям города будет где сделать памятное фото.
Огромный новогодний шар снова установят на Поклонной горе. В то же время другие знаковые точки города облагородят световыми арками, тоннелями и гирляндами. Деревья, фасады и входные группы украсят светодиодными гирляндами. В декорациях буду угадываться мотивы снежинок, бокалов и спиралей — классический новогодний набор.
Самый насыщенный праздник устроят в центре: Красная площадь, Манежная, Театральная и Пушкинская площади, Арбат, Бульварное кольцо, парк Горького и ВДНХ снова станут главными декорациями зимней Москвы.
На Манежной площади появится «Город елочных игрушек», выстроенный в виде шатров и павильонов. На Кузнецком Мосту обещают аттракцион ностальгии и стимпанка — с игрушками, паровыми механизмами и даже дирижаблем. Столешников переулок решили сделать «зефирным»: в его убранстве будут преобладать пастельные оттенки, создающие мягкую сказочную атмосферу.
За украшение столицы отвечает Комитет рекламы, информации и оформления Москвы совместно с Департаментом торговли и услуг.