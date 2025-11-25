В Москве предстоящим вечером и ночью может выпасть до 3 см снега

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что синоптики продлили до вечера 26 ноября действие в столичном регионе желтого уровня погодной опасности. «Продление связано с тем, что предстоящей ночью и днем в среду в Москве и области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — пояснял собеседник агентства. Он также напоминал, что такая погода может нести в себе потенциальную опасность, которую символизирует желтый уровень в колористической шкале погодных предупреждений.