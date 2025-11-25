В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва

Отмечается, что ранее ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, повторявшихся более десяти раз в сутки, при этом лекарства ему не помогали, так как заболевание у малыша — фармакорезистентное. Теперь у него появился шанс на качественную жизнь, подчеркнули в минздраве.