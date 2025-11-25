В Свердловской области ребенку имплантировали стимулятор блуждающего нерва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Врачи-нейрохирурги из свердловской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию, впервые в регионе имплантировав пятилетнему ребенку стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии, сообщила пресс-служба свердловского минздрава.
«Врачи имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву. Миниатюрный аппарат генерирует электрические импульсы, которые блокируют “неправильную” работу головного мозга и снижают количество и интенсивность приступов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ребенок страдал от частых и тяжелых приступов, повторявшихся более десяти раз в сутки, при этом лекарства ему не помогали, так как заболевание у малыша — фармакорезистентное. Теперь у него появился шанс на качественную жизнь, подчеркнули в минздраве.
В пресс-службе минздрава добавили, что применение новых методов лечения в свердловских больницах, в том числе высокотехнологичных вмешательств, стало возможным при содействии министерства в рамках национального проекта «Семья» и комплекса мероприятий Десятилетия детства в России.