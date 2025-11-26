Глава Минтранса Татарстана сообщил о высоком трафике на Вознесенском тракте

Платный Вознесенский тракт в Казани демонстрирует высокий автомобильный трафик, превышающий изначальные расчетные показатели. Как сообщил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов на брифинге по итогам дорожного строительства, фактическая интенсивность движения на платном участке оказалась выше ожидаемой.
По всем расчетам речь должна была идти о 13,5 тысячах автомобилях в сутки. Но средние показатели по трафику перевалили за 20 тысяч машин, особенно в летние месяцы. Сейчас, осенью, этот поток немного снизился (16−17 тысяч автомобилей в сутки). Это связано с сезонным сокращением количества поездок.
Напомним, что платная часть Вознесенского тракта в Казани была открыта в конце 2024 года, деньги за проезд по ней начали брать только с 11 января этого года.