«Строительство оставшихся полос на улице Пугачева завершим в 2026 году» — мэр Уфы Ратмир Мавлиев

В Уфе полностью открыто движение по улице Пугачева после масштабной реконструкции. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.
По словам градоначальника, 22 ноября было открыто движение по всем четырем полосам на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Ранее, 10 ноября, движение открыли по двум полосам на участке от Геофизиков до транспортной развязки на улице Генерала Рыленко.
Мавлиев отметил, что первые два дня рабочей недели показали, что движение на реконструированных участках остается свободным даже в часы пик — утренние и вечерние.
При этом мэр уточнил, что строительные работы на улице Пугачева еще продолжаются. В 2026 году планируется завершить строительство оставшихся полос на участке от Геофизиков до транспортной развязки, а также боковых проездов и тротуаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.