Бездомные собаки набросились на женщину в Первомайском районе Ростова

Следователи проверяют нападение бездомных собак на женщину в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону на женщину напали бездомные собаки. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета региона.

— Пострадавшую госпитализировали, сейчас ей оказывают медицинскую помощь, — говорится в сообщение.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, обязанных контролировать содержание животных.

В октябре в этом же районе уже происходил похожий случай. Тогда женщину тоже покусала агрессивная собака, но прохожий помог отогнать пса. Позже пострадавшей оказали медицинскую помощь, а следователи возбудили уголовное дело.

