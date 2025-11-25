Стало известно имя победительницы программы «Мама-предприниматель»

«В 2025 году программа “Мама-предприниматель” стала частью нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Такой статус — это не только признание значимости инициативы, но и новые возможности для ее развития. В этом году мы получили свыше 6 тысяч заявок, более 2 тысяч женщин прошли обучение, а общий объем поддержки превысил 14 миллионов рублей. Мы ценим доверие участниц и вклад наших партнеров, благодаря которым программа растет и меняется. В то же время мы видим потенциал для дальнейшего развития. Уже сейчас рассматриваем расширение форматов, в частности — введение специальной номинации, ориентированной на проекты в сфере креативной экономики», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.