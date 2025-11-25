Стало известно имя победительницы программы «Мама-предприниматель»

Победительницей федерального этапа программы «Мама-предприниматель» названа Екатерина Рожкова из Самарской области. Мероприятие является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», АНО «Национальные приоритеты».
Екатерина Рожкова под брендом NIKOLA KIDS разрабатывает адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это нагрудные платки, мягкие ботинки и всесезонные угги, боди и футболки с выходом для гастростомической трубки, полностью распашные комбинезоны и другая специализированная верхняя одежда. Продукция ориентирована на детей с ОВЗ, их родителей и опекунов. Благодаря победе она получила грант в размере 1 млн рублей и еще 500 тыс. рублей — в качестве поддержки от генерального партнера программы, бухгалтерии для бизнеса «Мое дело».
«В 2025 году программа “Мама-предприниматель” стала частью нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Такой статус — это не только признание значимости инициативы, но и новые возможности для ее развития. В этом году мы получили свыше 6 тысяч заявок, более 2 тысяч женщин прошли обучение, а общий объем поддержки превысил 14 миллионов рублей. Мы ценим доверие участниц и вклад наших партнеров, благодаря которым программа растет и меняется. В то же время мы видим потенциал для дальнейшего развития. Уже сейчас рассматриваем расширение форматов, в частности — введение специальной номинации, ориентированной на проекты в сфере креативной экономики», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Второе место заняла Наталья Стрижова из Оренбургской области. Ее проект посвящен производству комкующегося непыльного наполнителя для лотков. Продукт уже представлен в ряде зоомагазинов и ветеринарных клиник. Третье место у Ольги Переходцевой, чей проект направлен на развитие технического и естественно-научного мышления у детей. Ее центр помогает детям знакомиться с новыми профессиями через практические занятия, формирует здоровые цифровые привычки и сокращает неэффективное использование гаджетов благодаря вовлечению в офлайн-активности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.