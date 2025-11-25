В аэропорту Красноярска реконструируют взлетно-посадочную полосу

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система» пройдут на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Красноярск, сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства Красноярского края.
Сейчас специалисты завершают капитальный ремонт ангара под центр по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Затем, согласно плану, они приступят к реконструкции взлетно-посадочной полосы. Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, министр транспорта региона Дмитрий Зотин и руководство аэропорта обозначили план совместных действий по обновлению полосы.
«По итогам 10 месяцев этого года наш аэропорт обслужил уже 3,6 миллиона пассажиров, количество взлетных операций увеличивается. Важно спланировать расширение инфраструктуры главной воздушной гавани края», — отметил Сергей Верещагин.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.