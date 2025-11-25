С начала года в Алтайском крае обновили 133 общественные территории

Благоустройство при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году затронуло 133 общественные и дворовые территории Алтайского края, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Всего там обновили 86 общественных территорий и 47 дворов в 41 муниципалитете. Среди благоустроенных объектов этого года — сквер «Южный» в Рубцовске, центральная площадь в селе Табуны, скейтпарк в Бийске, спортивная площадка в селе Хабары и другие общественные пространства.
В 2026 году реализация нацпроекта продолжится. В план вошло благоустройство еще 82 общественных пространств, за которые жители проголосовали в текущем году. В голосовании в период с 21 апреля по 12 июня приняло участие свыше 190 тыс. жителей Алтайского края.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.