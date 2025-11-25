Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Псковской области вышла в финал конкурса «Мама-предприниматель»

Проект Елены Макаровой посвящен созданию керамических сувениров.

Художник-керамист из Псковской области Елена Макарова вошла в число 25 финалистов федерального этапа образовательной программы «Мама-предприниматель», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

«При выборе финалистов мы делали акцент на приоритетные отрасли экономики — производство, технологии, креативные индустрии. Но мы также понимаем, что женский бизнес часто ориентирован на решение социальных задач. Поэтому в списке финалистов отражены оба этих направления», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проект Елены Макаровой «Прикоснись к истории. Псков» посвящен созданию авторских керамических сувениров. В частности, она делает кружки с уникальным дизайном, который отражает историю и символику Пскова. Ручка каждой кружки — это уменьшенная копия архитектурного элемента древнего города, дополненная легендой и QR-кодом с геолокацией.

Финал программы прошел 22 ноября в Москве. До этого финалистки прошли обучение, а затем вынесли свои проекты на оценку федерального экспертного жюри. Три лучшие инициативы получили гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.