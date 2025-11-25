В Калининграде прошла Школа пациента для «детей-бабочек» и их семей

Представители благотворительного фонда «Дети-бабочки» провели в Калининграде Школу пациента для семей с детьми, у которых есть редкие генетические заболевания кожи. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Во время занятия эксперты рассказали родителям о новых подходах к уходу за кожей, правильном питании, психологической и информационной помощи, которая позволяет адаптироваться к заболеваниям и поддерживает на пути к активной социальной жизни. После него специалисты провели прием пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями кожи.
Также они организовали практику для врачей, которые лечат «детей-бабочек». Лекторами и консультантами выступили представители крупнейших российских специализированных центров, в том числе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и Ивановского государственного университета Минздрава России. Участие в ней принимали калининградские врачи, клинические ординаторы, студенты Балтийского федерального университета.
«Главная задача патронажа — обучить медицинское сообщество новейшему подходу к лечению редких генетических заболеваний кожи, таких как ихтиоз и буллезный эпидермолиз, а также улучшить качество жизни пациентов и их семей», — рассказала руководитель департамента лекарственного обеспечения и информационных технологий Минздрава Калининградской области Анна Згурина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.