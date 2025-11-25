В Калининграде прошла Школа пациента для «детей-бабочек» и их семей

Во время занятия эксперты рассказали родителям о новых подходах к уходу за кожей, правильном питании, психологической и информационной помощи, которая позволяет адаптироваться к заболеваниям и поддерживает на пути к активной социальной жизни. После него специалисты провели прием пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями кожи.