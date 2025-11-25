Ричмонд
Мобильные бригады помогли жителям Саратовской области пройти медосмотры

Почти 16 тыс. пожилых людей из сельской местности проверили здоровье.

Почти 16 тыс. пожилых жителей Саратовской области, проживающих в сельской местности, смогли пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры в 2025 году с помощью мобильных бригад, которые работают в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Мобильные бригады помогают пожилым людям доехать до учреждений здравоохранения. Выезды организуются по утвержденному графику приема в районных больницах.

«Наша цель — повышение качества и увеличение продолжительности жизни пожилых граждан. А залогом долголетия, как известно, является забота о здоровье. Важную роль в этом играют регулярные медицинские обследования, которые становятся возможными старшего поколения благодаря работе мобильных бригад. Кроме того, диспансеризация проходит с удобством — получатели услуг пожилого возраста не стоят в очередях и с комфортом возвращаются домой», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.