В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

ЛДПР предложила отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин, находящихся в декретном отпуске, заявил лидер партии Леонид Слуцкий, его слова приводит сайт ЛДПР.

«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что данная инициатива стремится избежать случаев, когда семьи погружаются в долговые затруднения во время снижения их финансовых поступлений.

Также предполагается, что мера будет действовать как для матерей с одним ребенком, так и для многодетных семей.

Ранее сообщалось, что депутаты из фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали проект, в котором предлагается провести частичную амнистию для женщин в честь празднования Дня матери.

