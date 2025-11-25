Аферисты выманивают у сотрудников компаний код от «Госуслуг» в Telegram

Там добавили, что, вероятно, атакующие рассчитывают на то, что пользователь решит, что обе числовые комбинации имеют значение и пришлет их в группу. Злоумышленники также могут отдельно попросить человека поделиться кодом из смс под предлогом, что ключ из бота не подходит. Специалисты отмечают, что если человек не передаст код из смс, то мошенники не смогут получить доступ к его аккаунту в важном сервисе. К тому же таким образом могут выманивать и другие данные.