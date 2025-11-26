Ричмонд
«С любовью, Туктик»

Фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры.

30

Елизавета Туктамышева уходит из большого спорта. Теперь официально: не приостановила, а завершила. Ее карьера длилась 15 лет. Она каталась, когда на мировой арене блистали Юна Ким и Каролина Костнер. Когда разгоралась драматическая борьба между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Соревновалась с юными Трусовой, Щербаковой, Косторной. Она была уникальна в своем катании, и если бы не запрет на международные старты, она бы точно еще нашла, о чем поговорить на льду. Карьера фигуристки — в галерее «Ъ Северо-Запад».