Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты

Детеныш трехлапой самки леопард Казбек самостоятельно осваивает навыки охоты.

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Леопард Казбек, полуторагодовалый детеныш трёхлапой самки Олимпии, самостоятельно осваивает навыки охоты, рассказали в Центре восстановления леопарда на Кавказе.

«К сожалению, так сложилось, что мама Олимпия не может помочь своему детенышу в обучении и тренировках охоты на оленей. Тем не менее Казбек уже довольно неплохо справляется сам!» — говорится в Telegram-канале центра.

Олимпии ампутировали лапу еще в детстве из-за травмы. Первый руководитель центра Умар Семёнов, а также его команда создали для особенной самки условия жизни в дикой природе. Сотрудники центра по уникальной программе помогли Олимпии научиться охотиться и стать мамой дважды.

В Telegram-канале центра опубликовали видеозапись, на которой видно, как Олимпия и Казбек отдыхают, лежа на траве. В центре отмечают, что детеныш уже перерос маму.