На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Леопард Казбек, полуторагодовалый детеныш трёхлапой самки Олимпии, самостоятельно осваивает навыки охоты, рассказали в Центре восстановления леопарда на Кавказе.
«К сожалению, так сложилось, что мама Олимпия не может помочь своему детенышу в обучении и тренировках охоты на оленей. Тем не менее Казбек уже довольно неплохо справляется сам!» — говорится в Telegram-канале центра.
Олимпии ампутировали лапу еще в детстве из-за травмы. Первый руководитель центра Умар Семёнов, а также его команда создали для особенной самки условия жизни в дикой природе. Сотрудники центра по уникальной программе помогли Олимпии научиться охотиться и стать мамой дважды.
В Telegram-канале центра опубликовали видеозапись, на которой видно, как Олимпия и Казбек отдыхают, лежа на траве. В центре отмечают, что детеныш уже перерос маму.