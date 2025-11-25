Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября

«В этом году с 1 сентября в Москве и Московской области также начат эксперимент по регистрации прибывших без виз трудовых мигрантов по адресу многофункционального миграционного центра Москвы “Сахарово”. Контроль за их реальным нахождением осуществляется с помощью геолокации и специального мобильного приложения “Амина”, которое они обязаны установить в свои телефоны и указать место фактического пребывания», — рассказал Гребенкин.