Более 710 тысяч иностранцев поставили на миграционный учет с 1 сентября

СБ: свыше 710 тыс иностранцев поставлены на миграционный учет в Москве и области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Свыше 710 000 иностранных граждан поставлены на миграционный учет в Москве и Московской области с 1 сентября через приложение «Амина», заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Месяц назад указом президента Российской Федерации была утверждена новая Концепция государственной миграционной политики России на 2026−2030 годы.

«В этом году с 1 сентября в Москве и Московской области также начат эксперимент по регистрации прибывших без виз трудовых мигрантов по адресу многофункционального миграционного центра Москвы “Сахарово”. Контроль за их реальным нахождением осуществляется с помощью геолокации и специального мобильного приложения “Амина”, которое они обязаны установить в свои телефоны и указать место фактического пребывания», — рассказал Гребенкин.

По словам замсекретаря Совбеза РФ, к настоящему времени приложение установили уже почти 1 000 000 иностранцев, свыше 710 000 которых поставлены на миграционный учет. Эксперимент планируется завершить к 1 сентября 2029 года, а в последующем этот опыт будет масштабирован на всю страну.