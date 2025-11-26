Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко раскрыла, как относится к мему про сосули

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября, ФедералПресс. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь прокомментировала мем, связанный с ее высказыванием о сосулях. Шутка появилась годы назад, когда она была губернатором Северной столицы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ну, был такой мем… ну, не без этого. Я-то с чувством юмора…» — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что относится к ситуации со спокойствием и самоиронией, уточняет издание «Московский Комсомолец». Напомним, что мем появился после ее выступление на одном из городских совещаний, в тот период, когда Матвиенко была губернатором Северной столицы. Тогда она предложила ученым найти новое решение для борьбы с «сосулями». В частности, речь шла о том, чтобы срезать их лазером или паром.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше