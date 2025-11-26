Матвиенко раскрыла, как относится к мему про сосули

Она подчеркнула, что относится к ситуации со спокойствием и самоиронией, уточняет издание «Московский Комсомолец». Напомним, что мем появился после ее выступление на одном из городских совещаний, в тот период, когда Матвиенко была губернатором Северной столицы. Тогда она предложила ученым найти новое решение для борьбы с «сосулями». В частности, речь шла о том, чтобы срезать их лазером или паром.