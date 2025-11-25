Новогодний «подарок» жителям Молдовы от правящей ПАС: В холода компенсации за отопление сокращаются, а процент компенсируемых затрат снижается

Новогодний подарок от заботливых властей: компенсации за отопление в холодный период будут сокращены с 1400 леев до 1000 леев.
Согласно проекту, максимальный размер компенсации за отопление составит 1000 леев в месяц для домохозяйств, использующих в качестве основного источника теплоэнергию, природный газ или электроэнергию, а для домохозяйств, использующих твердое топливо — 800 леев.
Минимальный размер компенсации за холодный составит 500 леев: если сумма, рассчитанная по формулам, составит не менее 250 леев, но менее 500 леев, получатель получит 500 леев, но если полученная сумма окажется менее 250 леев, компенсацию не дадут.
Процент компенсируемых затрат также меняется: 40% электроэнергии, 30% теплоэнергии, 25% газа и 15% твёрдого топлива.
Новые правила будут действовать с ноября 2025 по март 2026 года.
