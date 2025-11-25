Ричмонд
В Неклиновском районе работникам выплатили долг по зарплате в пять миллионов

В Неклиновском районе 38 работников получили зарплату после проверки прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе 38 сотрудников предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили долг по зарплате на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, проверка выявила задолженность перед работниками, накопившуюся из-за нарушений трудового законодательства. Работодателю внесли представление, и средства были перечислены в полном объеме.

Кроме того, по постановлению прокурора руководитель предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение норм трудового права.

Напомним, в Ростовской области за десять месяцев 2025 года работодатели вернули сотрудникам долги по зарплате на сумму 25 миллионов рублей.

Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
