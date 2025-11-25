Юрист рассказал о сроках по делу о массовом отравлении лобио

Генеральная прокуратура РФ во вторник сообщила, что надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении директора «Локалкитчен» Антона Лозина, а также руководителя ООО «Савон-К» Владимира Шина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елены Машковой и повара Карима Норматова по делу о массовом отравлении лобио со смертельными исходами в 2024 году. В частности они обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).