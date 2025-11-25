Минпросвещения опровергло сообщения о «партах позора» в школах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Возможность установления в школах России «парт позора» никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в сети распространилась информация о якобы письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения с инициативой по внедрению воспитательной практики «Парта позора — дети недостойных», а также письме о данной инициативе, якобы подписанном заместителем министра просвещения Александром Бугаевым.
«Министерством просвещения РФ никогда не рассматривалась и не обсуждалась возможность установления в образовательных учреждениях “парт позора”. Ведомство и его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что распространяемая информация о подобных инициативах является недостоверной.
«Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным сайтам и каналам министерства просвещения России», — заключили в ведомстве.