Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения опровергло сообщения о «партах позора» в школах

В Минпросвещения никогда не рассматривали установление в школах парт позора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Возможность установления в школах России «парт позора» никогда не рассматривалась Минпросвещения РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в сети распространилась информация о якобы письме депутата Госдумы в адрес руководства Минпросвещения с инициативой по внедрению воспитательной практики «Парта позора — дети недостойных», а также письме о данной инициативе, якобы подписанном заместителем министра просвещения Александром Бугаевым.

«Министерством просвещения РФ никогда не рассматривалась и не обсуждалась возможность установления в образовательных учреждениях “парт позора”. Ведомство и его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что распространяемая информация о подобных инициативах является недостоверной.

«Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным сайтам и каналам министерства просвещения России», — заключили в ведомстве.