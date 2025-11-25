В Подмосковье определили лучших по оказанию первой помощи

Открытый чемпионат по первой помощи завершился на базе Дома Юнармии в подмосковных Мытищах, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие было организовано по национальному проекту «Молодежь и дети» и приурочено к 84-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой.
Соревнования собрали представителей юнармейских и военно-патриотических отрядов. В этом году за победу боролись 90 команд из 26 муниципалитетов Подмосковья, а также три коллектива из Калужской области.
Участники преодолели шесть сложных этапов, во время которых они продемонстрировали и теоретические знания, и отточенные на практике навыки. Например, им нужно было провести сердечно-легочную реанимацию, наложить различные повязки и шины, остановить артериальное кровотечение с помощью жгута.
Самым зрелищным и приближенным к реальности испытанием стал этап «Тактическая медицина». В условиях, имитирующих чрезвычайную ситуацию, команды оказывали первую помощь «пострадавшим» и эвакуировали их из условных зон опасности.
