Столетние петербуржцы начнут получать допвыплаты в размере 25 тысяч рублей

Выплаты предоставляются автоматически на основе данных социальных служб, для их получения не требуется подавать заявление. Аналогичные субсидии действуют и в других регионах России. Например, в Москве столетним гражданам положено единовременное пособие в размере 34 964 рублей, а тем, кто перевалил за сотню, — 20 979 рублей.