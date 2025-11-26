Ричмонд
Столетние петербуржцы начнут получать допвыплаты в размере 25 тысяч рублей

В Петербурге и Ленинградской области долгожителям перечислят субсидии за 100 лет жизни.

Источник: Reuters

С 25 ноября жители Петербурга, отметившие 100-летний юбилей, смогут получить единовременные выплаты в размере 25 000 рублей. Также предусмотрены субсидии для тех, кому исполнилось 90 лет — они составляют 15 000 рублей.

Выплаты предоставляются автоматически на основе данных социальных служб, для их получения не требуется подавать заявление. Аналогичные субсидии действуют и в других регионах России. Например, в Москве столетним гражданам положено единовременное пособие в размере 34 964 рублей, а тем, кто перевалил за сотню, — 20 979 рублей.

Социальные службы города подчеркивают, что меры направлены на поддержку долгожителей и признание их заслуг перед обществом, а также позволяют облегчить финансовую нагрузку на пожилых граждан в праздничный юбилейный период.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 109 проектов НКО в сфере культуры и искусства получат 1,6 млрд рублей.