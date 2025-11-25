Проводится расследование: самолет рейса Уфа — Санья столкнулся с наземной техникой

В аэропорту «Уфа» при обслуживании рейса произошел инцидент с участием наземной техники и воздушного судна. Как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, в результате случившегося самолет получил незначительное повреждение лакокрасочного покрытия.
Для выполнения регулярного рейса Уфа — Санья (Китай) пассажирам было оперативно предоставлено резервное воздушное судно.
В аэропорту заверили, что восстановительные работы уже завершены, и поврежденный самолет вернулся в эксплуатацию. По факту происшествия проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
