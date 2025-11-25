25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Беларуси и России в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны. Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.
«Поступление новой партии зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” для бригады — это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов. Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением. Также данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты», — отметил командир зенитной ракетной бригады Павел Гребенчук. -0-