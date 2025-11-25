Разработан метод защиты прав на модели компьютерного зрения

Российские ученые разработали подход, который позволяет решить эту задачу без ограничений, характерных для уже существующих методов защиты технологий ИИ от кражи. Исследователи предложили встроить в уже обученную модель специальные «нейроны-детекторы», которые будут игнорировать обычные изображения и будут активироваться только в том случае, если на картинке есть специальный «раздражитель», играющий роль секретного ключа.