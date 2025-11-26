Ричмонд
В Санкт-Петербурге официально появился бульвар Ленинградской Победы

Название присвоено территории вдоль Пулковского шоссе.

Источник: Telegram-канал Бориса Пиотровского.

Согласно постановлению губернатора, название присвоено территории вдоль Пулковского шоссе, а также ряду ранее безымянных скверов и садов в восьми районах города, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Выбор названия для бульвара особенно символичен: он расположен рядом с памятником, посвящённым обороне Ленинграда, и изначально был задуман как пространство, сохраняющее память о героях Великой Отечественной войны.

Кроме того, два сквера в Сестрорецке — на улицах Володарского и Коммунаров — получили имена, увековечивающие известных жителей Петербурга.