Столицу и Подмосковье свяжут 12 новых автобусных маршрутов

Новые маршруты свяжут столичные станции метро с жилыми комплексами и социально значимыми объектами в Подмосковье. Например, можно будет добраться с «Планерной» и «Беломорской» до госпиталя Минобороны в Химках. Еще два маршрута свяжут станции метро «Строгино» и «Крылатское» с жилыми комплексами «Новая Рига» и «Гусарская баллада».