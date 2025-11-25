Столицу и Подмосковье свяжут 12 новых автобусных маршрутов

Еще 12 новых пригородных маршрутов общественного транспорта между столицей и Подмосковьем запустят до конца декабря в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском департаменте экономической политики и развития.
Новые маршруты свяжут столичные станции метро с жилыми комплексами и социально значимыми объектами в Подмосковье. Например, можно будет добраться с «Планерной» и «Беломорской» до госпиталя Минобороны в Химках. Еще два маршрута свяжут станции метро «Строгино» и «Крылатское» с жилыми комплексами «Новая Рига» и «Гусарская баллада».
Пассажиров на этих направлениях будут возить современные низкопольные автобусы российского производства. Узнать машины можно по специальной наклейке «Москва — область». Отличительной особенностью пригородных маршрутов являются их четырехзначные номера, начинающиеся с цифры «1». Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной поездки. Там, в частности, оборудованы места для маломобильных пассажиров, звучат голосовые объявления, работают электронные табло и настроена яркая навигация.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.