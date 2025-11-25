Во Владимирской области завершился конкурс «Наш любимый врач»

Лучших определили в двух номинациях: «Врач-педиатр» и «Врач-специалист детский». Жители области активно поддержали своих докторов. Так, за месяц голосования на специальном сайте было оставлено более 1200 слов благодарности детским врачам, а также опубликовано свыше 800 отзывов и историй выздоровления. Юные пациенты и их родители выразили свою признательность еще и творчески. На конкурс в поддержку любимых медиков они отправили 345 рисунков.