Во Владимирской области завершился конкурс «Наш любимый врач»

Церемония награждения победителей конкурса народного признания «Наш любимый врач», организованного в октябре при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», прошла во Владимирской области 25 ноября, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Лучших определили в двух номинациях: «Врач-педиатр» и «Врач-специалист детский». Жители области активно поддержали своих докторов. Так, за месяц голосования на специальном сайте было оставлено более 1200 слов благодарности детским врачам, а также опубликовано свыше 800 отзывов и историй выздоровления. Юные пациенты и их родители выразили свою признательность еще и творчески. На конкурс в поддержку любимых медиков они отправили 345 рисунков.
Победителями конкурса в категории «Врач-педиатр» стали 5 человек: Наталья Валькова, работающая в детской поликлинике № 1 города Владимира, Ирина Кормакова и Анастасия Сунцова из центральной больницы города Кольчугино, Людмила Кузнецова из центральной больницы города Судогда и Ольга Манакова из областной детской клинической больницы.
В категории «Врач-специалист детский» также победу одержали 5 человек: детский офтальмолог Елена Барбарич, эндокринолог Ксения Бакай, врач-неонатолог-реаниматолог Юлия Крайнова, кардиолог Антонина Кузнецова и стоматолог Анна Сарафанова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.