В Каменске-Шахтинском водитель «ВАЗ» сбил 51-летнего мужчину

В Ростовской области 51-летний мужчина попал под колеса «ВАЗ».

Источник: Комсомольская правда

На улице Кирова в Каменске-Шахтинском машина «ВАЗ-2105» сбила 51-летнего мужчину вечером в понедельник, 24 ноября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. За рулем «ВАЗ-2105» был 25-летний водитель.

— Пострадавшего увезли в больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, — уточнили в ГИБДД.

Напомним, во вторник, 25 ноября, в Ростове на улице Каширской во дворе дома 42-летний водитель «Субару» наехал на семилетнюю девочку. Ребенка с травмами отправили в больницу.

Инспекторы напоминают, что и пешеходы, и водители должны быть внимательнее на дороге, особенно в темное время суток.

