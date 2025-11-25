В Каменске-Шахтинском водитель «ВАЗ» сбил 51-летнего мужчину

На улице Кирова в Каменске-Шахтинском машина «ВАЗ-2105» сбила 51-летнего мужчину вечером в понедельник, 24 ноября. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. За рулем «ВАЗ-2105» был 25-летний водитель.
— Пострадавшего увезли в больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, — уточнили в ГИБДД.
Напомним, во вторник, 25 ноября, в Ростове на улице Каширской во дворе дома 42-летний водитель «Субару» наехал на семилетнюю девочку. Ребенка с травмами отправили в больницу.
Инспекторы напоминают, что и пешеходы, и водители должны быть внимательнее на дороге, особенно в темное время суток.
