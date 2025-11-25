Падал первый снег: трогательные и забавные фото начала зимы

Уже совсем скоро декабрь. Города потихоньку украшают иллюминацией, кое-где уже стоят елки. И вот, наконец, на землю лег снег. Фотографы БЕЛТА поймали трогательные, забавные и просто красивые кадры первых дней зимы.
Фото Виолетты Южаковой.
Фото Александра Хитрова.
Фото Леонида Щеглова.
Фото Сергея Шелега.
Фото Виталия Пивоварчика.
