Падал первый снег: трогательные и забавные фото начала зимы

Уже совсем скоро декабрь. Города потихоньку украшают иллюминацией, кое-где уже стоят елки. И вот, наконец, на землю лег снег. Фотографы БЕЛТА поймали трогательные, забавные и просто красивые кадры первых дней зимы.

Уже совсем скоро декабрь. Города потихоньку украшают иллюминацией, кое-где уже стоят елки. И вот, наконец, на землю лег снег. Фотографы БЕЛТА поймали трогательные, забавные и просто красивые кадры первых дней зимы.

Фото Виолетты Южаковой.

Фото Александра Хитрова.

Фото Леонида Щеглова.

Фото Сергея Шелега.

Фото Виталия Пивоварчика.

