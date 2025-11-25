На конкурсе «Большая перемена» победили 4 жительницы Липецкой области

Уточним, что финал конкурса прошел 18−21 ноября в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 600 учащихся колледжей и техникумов из 63 регионов России. В числе победителей — Анастасия Бобылева и Ульяна Комарова из Липецкой области. Каждая из них получила по 1 миллиону рублей. Также победительницами признаны Дарья Зайцева и Кира Букинич. Им присвоили по 200 тысяч рублей. А призером конкурса стала Наталия Юрова. Она также получила 200 тысяч рублей.