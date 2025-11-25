Ричмонд
На конкурсе «Большая перемена» победили 4 жительницы Липецкой области

Еще одна представительница региона заняла второе призовое место.

Четыре жительницы Липецкой области победили в финале организованного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся колледжей и техникумов, сообщили в управлении информационной политики региона.

Уточним, что финал конкурса прошел 18−21 ноября в Нижнем Новгороде. Участие в нем приняли 600 учащихся колледжей и техникумов из 63 регионов России. В числе победителей — Анастасия Бобылева и Ульяна Комарова из Липецкой области. Каждая из них получила по 1 миллиону рублей. Также победительницами признаны Дарья Зайцева и Кира Букинич. Им присвоили по 200 тысяч рублей. А призером конкурса стала Наталия Юрова. Она также получила 200 тысяч рублей.

Тема прошедшего сезона — «От мечты к свершениям». Участники конкурса должны были рассказать о своих целях и сделать первый шаг к их достижению.

Отмечается, что для финалистов «Большой перемены» также была организована насыщенная экскурсионная программа по Нижнему Новгороду. Участники конкурса посетили место слияния рек Оки и Волги, увидели Собор Александра Невского и изучили передовые молодежные инициативы в Доме Движения первых.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.