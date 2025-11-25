Больница в Симферополе получила новое оборудование для медреабилитации

Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе оснастили новым реабилитационным и диагностическим оборудованием по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате Совета министров Республики Крым.
В медицинское учреждение уже поступили 50 единиц современной техники. Для повышения качества оказания реабилитационной помощи закуплены функциональные кровати с электроприводом, системы для перемещения пациентов, специализированные тренажеры для отработки навыков ходьбы и поддержания равновесия, беговая дорожка, велоэргометр и комплексы для физиотерапии и оценки психологического состояния.
Помимо этого, больницу оснастили 38 единицами диагностического и лечебного оборудования. Среди новинок — устройства для искусственной вентиляции легких и УЗИ, рентгеновский аппарат, эндоскопическая стойка, дефибрилляторы и современные электрокардиографы. Ожидается, что до конца года лечебное учреждение также получит систему для подъема пациентов и анализатор для длительного мониторинга работы сердца.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.